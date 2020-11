Gemertse wethouder Steeghs gaat door het stof voor problemen rond welzijnswerk

GEMERT - ‘Niet handig’ en ‘ongelukkig’. De Gemert-Bakelse wethouder Wilmie Steeghs (Dorpspartij) van het Sociaal Domein koos haar woorden voorzichtig, donderdagavond. Maar de strekking van die woorden was niettemin glashelder: ze ging door het stof voor de manier waarop ze de afgelopen weken de problemen rond het welzijnswerk had aangepakt.

Steeghs zag zich daartoe gedwongen nadat er tijdens het jaarlijkse begrotingsdebat in de raad van vrijwel alle kanten - keihard of wat meer omfloerst geformuleerd - kritiek was op haar aanpak hierin.

VVD, Lokale Realisten/D66, Sociaal Gemert-Bakel, de fractie-Vogels en ook coalitiepartij CDA spraken Steeghs daar heel nadrukkelijk op aan. Opvallend: haar eigen Dorpspartij liet het al weken lang in de politiek en de media veelbesproken onderwerp aanvankelijk even nadrukkelijk juist volledig onaangeroerd en sprak ook niet steun uit aan de wethouder. Dat deed fractievoorzitter Bart van Oort pas in tweede instantie.

Jongerenwerk

De kwestie waar het om gaat is de overgang van het Gemert-Bakelse welzijnswerk van de LEVgroep in Helmond naar Lumens in Eindhoven. Die is een rechtstreeks gevolg van het verschil van mening tussen Gemert-Bakel en de LEvgroep over het jongerenwerk. Het Gemertse college laat dat voortaan door gemeenteambtenaren zelf uitvoeren, maar de LEVgroep wilde daar niet aan meewerken.

Dat verschil van inzicht leidde tot een in de volle publiciteit uitgevochten meningsverschil tussen Steeghs en de directeur van de LEVgroep Jasper Ragetlie. Ook de VVD-fractie mengde zich volop in de discussie aan de hand van enkele series indringende vragen.

Olie op het vuur was ook nog een conflict tussen Steeghs en de Adviesraad Sociaal Domein over de doorgevoerde koerswijziging in het jongerenwerk. Dat leidde er toe dat de adviesraad uiteindelijk het bijltje er bij neergooide.

,,Achteraf gezien had ik de zaken soms wat handiger aan moeten pakken", zei Steeghs, daartoe uitgedaagd door de raad. ,,Ik ben ook niet onfeilbaar. Maar ik ben wel transparant. En inhoudelijk sta ik ook nog steeds honderd procent achter het beleid. En dat voeren we er voor om te zorgen dat onze inwoners goede zorg krijgen.”

Confrontatie

Daarin kreeg de onder vuur liggende wethouder steun van raadslid Ton Vogels van de eenmansfractie-Vogels. ,,Deze wethouder gaat tenminste wel de confrontatie aan met de zorgverleners, in een poging de oplopende zorgkosten enigszins te beteugelen.”

Zorgen zijn er volop over de vraag of de overgang van de LEVgroep naar Lumens wel vlekkeloos zal verlopen. Dat de Gemertenaren en Bakelnaren er niets van zullen merken, kon Lumens tijdens bijeenkomsten deze week met vrijwilligers in het welzijnswerk niet garanderen. De raad drong er bij Steeghs op aan daar wel voor te zorgen.