Genieten van Borgers en zijn 'sax' in Gemert

GEMERT - Normaal bezoekt de jeugd jongerencentrum De Bunker in Gemert, maar donderdagavond waren vijftigplussers veruit in de meerderheid bij het optreden van saxofoonlegende Bertus Borgers.

'Als ik op mijn 72ste in een jongerencentrum optreed, is er iets mis. Hetzij met mij, hetzij met de jeugdsoos", grapt Bertus Borgers luttele minuten voor zijn optreden in De Bunker in Gemert. Hij heeft er dan net zijn soundcheck opzitten, waarin meteen klip en klaar werd dat hij nog steeds achteloos een jazzy sound uit zijn saxofoon kan halen.

Met zijn achttien jaar jongere broer Ruud zoekt Bertus nog even wat ontspanning in de krappe, maar knusse artiestenruimte van De Bunker. De twee broers vormen sinds een jaar of drie een muzikaal duo: Bertus als vertrouwd op de saxofoon, Ruud als gitarist. Het tweetal reist stad en land af, maar optredens in jongerencentra zijn niet alledaags. ,,Maar ach, we staan op de meest uiteenlopende plekken muziek te maken", haalt Bertus zijn schouders op.

In de jaren 80 trad Borgers nog in Gemert op bij het kasteel, weet Henri van der Zanden zeker. Hij is geen vaste bezoeker van De Bunker, maar Borgers wilde hij nog eens in levende lijve zien. ,,Om te zien wat er van hem geworden is. Ik zag Bertus vroeger zo vaak optreden. Onder meer in Helmond, in Woodstock aan de Zuid-Koninginnewal. Dat was nog met de Mr. Albert Show. Het moet ergens in de jaren zeventig zijn geweest."

Grootheden

Begin jaren 80 verhuisde Helmonder Van der Zanden naar Gemert. Daar zag hij Borgers nog eens saxofoon spelen bij het kasteel. Maar van dat optreden kan de inmiddels 72-jarige Borgers zich niks meer herinneren. Begrijpelijk, aangezien hij al decennia muziek maakt en het podium deelde met Nederlandse grootheden als Herman Brood en Golden Earring. En tussen dat muziek maken door waagde hij zich ook nog aan het schrijven van boeken. Binnenkort legt Bertus de laatste hand aan een nieuw boek, waarin de hele muziekgeschiedenis van de familie Borgers beschreven wordt. Die bestrijkt meerdere generaties en ook jongere broer Ruud is een exponent. ,,Bertus is de perfecte leermeester, maar de lat ligt hoog wanneer je met hem het podium deelt."