Genieten van het geluid van oude motoren in Gemert

Vijf jaar geleden kwam hij met het idee om in Gemert demoraces te houden met motoren uit de vorige eeuw. ,,Er zitten wat pareltjes tussen, het zijn motoren waar tot 1972 mee geracet werd. Ik kijk ieder jaar uit naar deze dag”, aldus De Jong. Al vanaf de eerste editie is het een succes en de voortekenen zijn voor dit lustrum ook uitstekend. Ruim tweehonderd motoren strijken neer op de Kokse­hoeve, vanaf half tien in de ochtend tot zes uur ’s avonds klinken de ronkende motoren van weleer.

Restaureren

De Jong: ,,Er komen dit jaar ook motoren waar Nederlandse toppers op gereden hebben. Zo hebben we de motor van Jack Middelburg weten te strikken.” Dat is vooral te danken aan Nico Bakker. Hij is gespecialiseerd in het bouwen van motorframes. ,,Nico is uniek en een klasse apart, de motoren die hij maakt rijden veel soepeler dan de normale fabrieksmotoren”, prijst De Jong. Zelf is hij de laatste jaren iedere winter druk in de weer om motoren te restaureren.