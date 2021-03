Genieten van voetbalzeskamp bij Heusdense club: ‘Niets mooiers dan jeugd fanatiek bezig te zien’

,,Dit is toch prachtig”, stelt Fons Klein Zieverink, terwijl hij kijkt naar het kunstgrasveld. De terreinbeheerder van sportpark De Heikampen baalt er van dat de competities door de coronapandemie wederom zijn stilgelegd. ,,Er is niets mooiers dan de jeugd fanatiek bezig te zien op de velden.” Dit beaamt jeugdcoördinator Gerard Lomans: ,,We moeten iets doen voor de jeugdleden.”

Quote We zijn geen grote vereniging, al maanden spelen jeugdleden dezelfde wedstrij­den, daar komt op den duur de sleur in. Gerard Lomans, jeugdcoördinator voetbalvereniging ONDO

Daar waar op een ‘normale’ zaterdag de jeugd onderling wat wedstrijden speelt werd er afgelopen zaterdag gekozen voor een voetbalzeskamp. In de ochtend was het de beurt aan de jeugd tot en met dertien jaar, in de middag mocht de oudere jeugd haar voetbalkunsten laten zien. ,,We zijn geen grote vereniging, al maanden spelen jeugdleden dezelfde wedstrijden, daar komt op den duur de sleur in. Door een keer iets anders te regelen zorgen we ervoor dat ze betrokken blijven bij de club”, aldus Lomans.

Voorzitter Daniël van Schijndel was direct enthousiast toen het idee van een voetbalzeskamp werd geopperd. ,,De leden betalen gewoon contributie, op deze manier krijgen ze toch een beetje waar voor hun geld.” Verdeeld over zes groepen trekken de jeugdleden langs alle spellen, het populairst is ongetwijfeld de snelheidsmeter. Vanaf tien meter mogen de spelers de bal zo hard mogelijk in het doel schieten. ,,Ik raakte hem niet goed”, geeft een van de deelnemers aan.

Doelpunten vallen als rijpe appelen

Quote Verenigin­gen willen de jeugdspe­lers een keer iets anders aanbieden dan de onderlinge wedstrij­den. Tot en met de meivakan­tie zitten we helemaal volgeboekt Romano Verhagen, Voetbalparty.nl Naast de snelheidsmeter was ook het pannavoetbal erg populair. In teams van twee vielen de doelpunten als rijpe appelen en klonk er veel gejuich. Tevens werd er een beroep gedaan op de voetbalkennis van de Heusdense jeugd. Vlak voor de kantine lagen vier blaadjes met foto’s uit de Nederlandse, Duitse, Engelse en Spaanse competitie.

De organisatie was in handen van Mathijs Knapen en Romano Verhagen van het bedrijf voetbalparty.nl. ,,Het voordeel van deze spellen is dat we alles kunnen doen én ons daarbij aan de regels kunnen houden”, geeft Knapen aan. Het bedrijf ziet de laatste weken de aanmeldingen binnenstromen. ,,Verenigingen willen de jeugdspelers een keer iets anders aanbieden dan de onderlinge wedstrijden. Tot en met de meivakantie zitten we helemaal volgeboekt”, verklaart Verhagen het succes.

Op herhaling

De kans is groot dat het tweetal op het einde van dit seizoen nogmaals naar Heusden komt, de eerste contacten zijn daarover al gelegd. ,,Ik ben apetrots dat wij dit voor de jeugd hebben kunnen regelen”, zegt Van Schijndel, terwijl hij met een brede glimlach wederom een doelpunt gemaakt ziet worden.