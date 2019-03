George Baker en Dennie Christian op Die Heise Bierfesten in Someren-Hei

Kinderzang­groep uit Laarbeek ‘breakt free’

9:59 LAARBEEK - Een (gratis) avond gevuld met muziek van Queen. In de musical I want to break free zongen zaterdag de oudste vocalisten van kinder- en jeugdzanggroep KiKo Laarbeek vele bekende nummers van de rockgroep in het Dorpshuis in Lieshout.