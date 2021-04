Gepeperde brief Dorpsoverleg Lierop over afsluiting Steemertseweg: ‘Wethouder moet uitspraken rectificeren’

Welzijn van dieren in Laarbeek niet in orde, Woning boven eethuis Deurne gesloten, 6349 boeken gelezen op basisscho­len voor Scoor een boek

14:58 LIESHOUT/MARIAHOUT - Meerdere dieren van een eigenaar met stallen in Lieshout en Mariahout zijn deze week geëuthanaseerd door een dierenarts. Tijdens een hernieuwde controle van het Peelland Interventie Team bleek dat de eigenaar zijn zaken nog steeds niet op orde heeft. Het dierenwelzijn in de stallen is ondermaats, de stalen roosters zijn in slechte conditie en het stalklimaat is niet goed. Dieren worden bovendien in verkeerde hokken gehuisvest. Ook wordt niet voldaan aan de eis dat drachtige zeugen 4 dagen na dekken tot 1 week voor werpen, in groepen gehouden moeten worden. De ODZOB constateerde verder dat een mestbassin niet is gekeurd, maar wel in gebruik is.