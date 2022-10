Gepuzzel met water tot eind gebracht, onderhoud aan Peelkanalen opgeleverd

Zangdocent Nika van Stiphout gebruikt zingen als medicijn voor kankerpa­tiën­ten: ‘Muziek is hartstikke gezond’

HELMOND - Zangles kan ontspannen als je ernstig ziek bent. De Helmondse zangdocent Nika van Stiphout (26) gaat namens stichting No Guts No Glory om de week zangles geven aan mensen met kanker of mensen die herstellen van deze ziekte.

9 oktober