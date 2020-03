Gerarda Schoolmeesters was ‘koffievrouwke met een kuukske’

NecrologieSOMEREN-EIND - Gerarda Schoolmeesters uit Someren-Eind is op 85-jarige leeftijd overleden. Zij was een belangrijke vrouw in het Eindse verenigingsleven.

Bij carnavalsvereniging De Plattevonder is zij bijna 20 jaar vorstin geweest, al die jaren met haar man Harrie. In 1978 stond zij, als prinses van de carnaval in ‘t Eind, naast haar prins.

Mien Verheijen was samen met haar man Jan het prinsenpaar in 1979. ,,Vorstin Gerarda was een hartelijke vrouw met veel ervaring met carnaval in ‘t Eind. Ik heb heel veel steun aan haar gehad, zij zorgde dat ik mij op mijn gemak voelde en zonder zorgen prinses kon zijn.”

Kuukske

Gerarda Schoolmeesters deed ook veel vrijwilligerswerk op de achtergrond. Zij zorgde voor de catering voor de parkwerkers van het Vonderpark bij haar voor de deur. De Jeu de Boulesclub kreeg van haar koffie, die noemde haar ‘het koffievrouwke met een kuukske’.

Bij Ponnyclub De Bonanzaruiters was zij vooral belangrijk bij de ponykampen waar zij actief was in de keuken en bij allerlei activiteiten.