Geslaagde aftrap op kerstvariant Passion 2018 in Milheeze

MILHEEZE - De mensen achter de succesvolle Passion in 2018 in Milheeze die door 3000 mensen werd bezocht hebben nu voor volgend jaar een kerstvariant in ontwikkeling met de naam Warm Welkom dat op 19 en 20 december 2020 wordt gehouden . Zondagmiddag was de aftrap hiervan op het Kerkplein in Milheeze waar diverse verenigingen aan meewerkte.

,,Wat is het gezellig hier, we genieten van de muziek en de sfeer", zegt Toos Heesmans uit Milheeze. ,,Het is weer een leuke verrassing wat men hier vanmiddag weer neer zet. Vorig jaar was de Passion geweldig en volgend jaar zal dit zeker ook weer lukken met Warm Welkom."



Het was niet warm buiten Maar de warmte kreeg het publiek aangeboden van Stichting Passie voor Milheeze door middel van de glühwein en de erwtensoep. Voor de kinderen was er ranja met heerlijke kerstkransjes, en bij een heerlijk warm vuurtje mochten ze onder begeleiding brood bakken.

Prachtige grote kerstboom

Kerstmuziek gespeeld door de fanfare en de liedjes van de zanggroep Friends With Voices en You Name It brachten er de kerstsfeer goed in. Toen het schemerig aan het worden was mochten de kinderen de officiële aftrap verrichten voor Warm Welkom 2020 door middel van de knop in te drukken zodat de lampjes in de prachtige grote kerstboom, verlicht werden.

,,Wat fijn dat jullie de tijd nemen om hier bij aanwezig te zijn”, vertelt Joost Meulendijks van Stichting Passie voor Milheeze aan het publiek. ,, Anderhalf jaar geleden stonden wij hier ook op het Kerkplein met de Passion. Wie had toen kunnen denken dat daar 3000 mensen op af zouden komen. We hopen dat volgende jaar met Warm Welkom weer zoveel mensen op de been kunnen krijgen. We doen dit voor en met elkaar. Daar staat Warm Welkom voor. Er gebeurt zoveel hier in het dorp. Kijk maar naar deze prachtige kerstboom die hier op het Kerkplein staat .Elk jaar weer zorgen de Schuddebuikjes hier weer voor. Die boom staat voor passie voor Milheeze. Maar er gebeuren hier nog zoveel mooie onzichtbare dingen, dit allemaal als passie voor het dorp.”

Tipje van de sluier

Er werd op deze middag ook een tipje van de sluier gegelicht. Het voorstellen van de solisten voor Warm Welkom 2020 door middel van een gezamelijk optreden. Bekende gezichten van de Passion, maar ook nieuwe gezichten. De solisten voor Warm Welkom zijn: Cor en Peter Aldenzee, Tom Barten, Gertie Cornelissen, Saskia Jacobs. Jan Manders, Francis Taylor, Bjorn Wilbers en Mieke Zwanenberg.