Geslaagde missie van paddenredders in Someren

,,Kijk, een heikikker”, zegt Jo van Zanten enthousiast terwijl hij het dier schoonveegt. De 78-jarige Van Zanten klopte enkele jaren geleden aan bij de gemeente Someren met de vraag of ze hem konden helpen met de bestrijding van de sterfte onder padden en kikkers. ,,Vooral in het broedseizoen steken veel amfibieën de weg over om hun eitjes in het water te leggen, vaak haalden ze de overkant niet en werden ze platgereden door het verkeer”, zegt Van Zanten, terwijl hij met een emmer verder zoekt. Het verzoek van de fanatieke vrijwilliger van IVN Asten-Someren werd ingewilligd en over een stuk van 300 meter is er nu aan de Provincialeweg gaas gespannen waardoor de beesten de oversteek niet meer kunnen maken. Teven zitten er in de grond vijftien emmers waar de kikkers en padden in vallen tijden hun zoektocht naar een oversteekplaats.

,,De amfibieën maken vooral tijdens de nacht of in de ochtend de oversteek”, vertelt IVN voorzitter Wim Steenbakkers (73). ,,Omdat ze nu extra moeten zoeken naar een plek om over te steken, vallen ze vanzelf in een emmer en kunnen wij ze veilig naar de overkant brengen.” Jaarlijks trekken duizenden padden en kikkers tijdens de broedperiode, van januari tot begin april, vanuit de bossen naar het tegenover gelegen Keelven. Vorig jaar stond het gaas er voor het eerst en dit leverde direct het gewenste resultaat op: bijna 1000 amfibieën werden veilig in het water gezet. Ook dit jaar worden veel beestjes gered van een dood in de wielkast van een auto. ,,De teller staat nu op 240, ik weet zeker dat we dit jaar minimaal 1000 padden en kikkers weten te redden”, schat Steenbakkers met een brede glimlach.

Volledig scherm Wim Steenbakkers op de voorgrond en Jo van Zanten controleren of padden, salamanders, kikkers etc. ook veilig aan ‘het verkeer’ kunnen deelnemen. © Kees Martens / DCI Media

Een groep van vijftien vrijwilligers loopt twee keer per dag alle emmers af, de dieren die ze vinden worden genoteerd en doorgegeven aan de website padden.nu. Op deze website van Ravon, een kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen, wordt dagelijks bijgehouden hoeven beestjes er gered zijn. ,,Zo doen we iets goeds voor de natuur en blijven we bezig”, stelt Steenbakkers met een knipoog. De opbrengst van vandaag - veertien padden en kikkers - viel wat tegen, maar dat kwam door de koude ochtend. In de laatste emmer vinden de twee nog een heikikker. Nadat deze vangst op de gevoelige plaat is vastgelegd, steekt het tweetal tevreden over om de dieren weer vrij te laten.