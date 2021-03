Gestolen Shetlander uit Lierop is gevonden, eigenaar opgelucht maar ook kwaad: ‘De pony is nu de dupe’

LIEROP - Na een lange week van onzekerheid kreeg Hans Hendrikx uit Lierop dinsdag het verlossende belletje. Zijn gestolen Shetlander was gevonden. Hans is blij en opgelucht dat zijn pony weer terecht is, maar kan geen enkel begrip opbrengen voor degene die het beestje gestolen hadden. ,,Het is een misselijke actie.”

Hans gaat dagelijks langs bij Enterprise, zijn 31-jarige pony in de wei. Om hem allereerst te voeren, maar ook om gewoon even bij het beest te zijn. Op maandag 15 maart was hij er dus ook. De pony at goed en er was niks aan de hand. ,,Maar toen ik een dag later terugkwam, was het beestje weg", zegt Hans, die al 25 jaar de eigenaar is van Enterprise. ,,Al snel zag ik dat het slot op het hek was doorgeknipt. Dan weet je genoeg.”

Quote De mensen die de melding hebben gedaan, geloven de inspectie alleen als die zegt wat zij zelf denken Hans Hendrikx, Eigenaar van pony Enterprise

Via de politie kreeg Hendrikx te horen dat er de afgelopen tijd verschillende meldingen waren binnengekomen van mensen die vonden dat de Shetlander er verwaarloosd uit zag. Daarom ging de Landelijke Inspectie Dienst (LID) bij de pony langs.

,,Zij constateerden dat er niets aan de hand was met de pony", zegt hij. ,,Er was absoluut geen sprake van verwaarlozing. Maar de mensen die de melding hebben gedaan, geloven de inspectie alleen als die zegt wat zij zelf denken. En aangezien de inspectie constateerde dat het goed ging met de pony, hebben ze het recht in eigen hand genomen en Enterprise meegenomen.”

Misselijke actie

Onbegrijpelijk, vindt Hans. De inwoner van Lierop heeft al 60 jaar paarden en weet als geen ander wat de beesten nodig hebben en hoe ze verzorgd moeten worden. ,,Ik vind het een misselijke actie. Een pony kan er verwaarloosd uitzien, maar dat betekent niet direct dat het beestje ook verwaarloosd is. Enterprise leek door een ruiende wintervacht verwaarloosd, maar dat was hij helemaal niet.”

,,De mensen die hem hebben gestolen, hebben er sowieso geen verstand van", gaat hij verder. ,,Ze hebben het beest geschoren, maar dat is nou net hetgeen wat je niet moet doen. De vacht geeft het beest juist bescherming. Nu is de pony de dupe. Hij is zijn vacht kwijt, kan niet naar buiten en zal erg geschrokken zijn van het hele gebeuren. En dat op zijn oude dag.”

Afgelopen dinsdag kreeg Hendrikx het verlossende belletje van de politie dat Enterprise was gevonden. De pony zit nu nog op een geheime locatie en een dierenarts zal het beest eerst nakijken, voor hij kan terugkeren in de wei bij Hans. ,,Elke dag die voorbij ging heb ik me meer zorgen gemaakt. Ik ben blij en opgelucht dat Enterprise weer is gevonden. Ik hoop dat hij niet te veel is geschrokken en dat hij over dik een maand weer een vacht heeft waarmee hij naar buiten kan, zodat hij zijn laatste -hopelijk- jaren nog lekker kan grazen in de wei.”

Volledig scherm Enterprise als 3-jarige pony © foto: Hans Hendrikx