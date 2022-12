Gevaarlijk fietspad in Deurne opnieuw onder de loep na vragen uit het dorp

‘Al het leven is hier kapot’: graven in een bodem vol drugsafval in Neerkant

NEERKANT - De lucht van drugscriminaliteit prikt in je neusgaten op het perceel aan de Heitrak in Neerkant. Onderzoekers brengen daar deze week de omvang en schade in kaart die de ‘koks’ veroorzaakten met hun drugslab dat in februari 2021 werd ontdekt. Tienduizenden liters afval werden er gedumpt.

2 december