Gevaarlijke wolf maakt weer slachtoffers: schapenhouders plaatsen wolfwerende rasters onder stroom

Negende seizoen ‘Massa is kassa’ in december op televisie; Mogelijke rechtszaak Nicol ‘speelt geen rol’

OMMEL - Er komt een negende seizoen van de realityserie rondom multimiljonair Peter Gillis. De nieuwe serie ‘Familie Gillis: Massa is kassa’ komt in december op SBS6, een exacte uitzenddag is volgens de baas van Oostappen Groep Vakantieparken nog niet gekozen.

26 september