Gevarenweg N270 na 22 jaar plannen maken nu toch op de schop

Robustelly-or­gel 250 jaar oud en 200 jaar in Helmond: Drie gulden voor drie dagen ‘skon maken’ van pijpen

Noren komen er speciaal voor naar Helmond. Mensen uit Spanje en het Verre Oosten. Nee, niet voor het kasteel of de paalwoningen. Maar voor het Robustelly Orgel in de St. Lambertuskerk. Ooit aangeschaft voor 6000 franken (zo'n 1400 euro), nu van onschatbare waarde. Dat bijzondere orgel is 250 jaar oud en staat 200 jaar in Helmond. Een dubbel jubileum.

23 mei