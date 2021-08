Gevecht over vermeend schilderijtje van Van Gogh nadert climax

LEZERSBRIEVEN Lezersbrie­ven | Slak bijt zich met duizend tandjes door mijn tuin | Waarom korter douchen als Formule 1 wel kan?

17 augustus Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 17 augustus in de krant verschenen.