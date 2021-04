Gevechtshelikopters trainen donderdagavond in omgeving De Peel

Onverwach­te groei aantal leerlingen in Someren; Nieuw gebouw voor Rendal moet nu al groter

30 maart SOMEREN - Extra woningbouw en meer geboorten dan gedacht zorgen ook in Someren voor een onverwachte groei van het aantal basisschoolleerlingen. In 2036 zijn er 1704 kinderen in plaats van de eerder voorspelde 1243. Met als gevolg dat het geplande nieuwe gebouw voor ’t Rendal in Lierop alweer uitgebreid moet worden.