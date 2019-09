Gevluchte monteur uit Irak voelt zich thuis in Asten; inmiddels garagehouder Jawdat voelt zich nu een ‘halve Nederlander’

Cross blijft splijtzwam in Lierop

13:22 LIEROP - Het is een flinke tegenvaller voor de gemeente Someren dat opnieuw bezwaar is gemaakt tegen crossen op circuit De Herselse Bossen in Lierop. Terwijl juist nu met omwonenden gesproken wordt over een aanvaardbare situatie voor iedereen. ,,Het is er niet gemakkelijker op geworden.”