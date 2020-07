Gewapend met een volle doos mondkapjes op weg naar de Franse Alpen

Gewapend met een volle doos mondkapjes rijden mijn dochter en ik onder Maastricht richting de Belgische grens. Zij zou het einde van haar middelbare schooltijd vieren in Valencia, maar Covid-19 betekent een streep door die plannen, zoals zo’n beetje alle feestelijkheden rond haar eindexamen weggestreept zijn.



Maar met het bericht dat reizen na 15 juni in veel Europese landen weer mogelijk is en omdat we allebei ruimte in onze agenda hebben, besluiten we ons te wagen aan een last-minute vakantie. Bestemming: de Franse Alpen, waar ons een appartement ter beschikking staat.



Even twijfelen we nog. Willen we het risico wel lopen om in het buitenland een corona-besmetting op te lopen? Zitten ze in een land dat een complete lockdown onderging wel te wachten op buitenlandse toeristen? En zou zo’n land dan niet heel streng zijn in de handhaving van alle regels, waardoor een ontspannen vakantie nauwelijks mogelijk is?