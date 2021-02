Gewapend met knijper en zak wordt Laarbeek opgeruimd

Het is de laatste zaterdag van februari. Vroeg in de ochtend verzamelt de groep, gewapend met knijpers en vuilniszakken, bij de Muziektuin. Dit keer zullen ze een deel van Beek en Donk gaan aanpakken. Normaliter wordt de groep begeleid door Lenneke Barten, maar door corona-omstandigheden kon zij er jammer genoeg niet bij zijn. De 36-jarige Lieshoutse is de oprichtster van de opruimclub: ,,Ik heb een gruwelijke hekel aan natuurkwesties. De wereldbol kapot maken en dieren verwaarlozen bijvoorbeeld. Daar hoop ik tegenin te kunnen vechten. In mijn vrije tijd ga ik vaak een uurtje of langer wandelen om afval te ruimen. Ik kreeg hier positieve reacties op. Toen moest ik wel iets op internet zetten, om te kijken of er mensen oren naar hadden. Zo is het balletje gaan rollen.”

Van gepensioneerden tot ouders met jonge kinderen

Quote Ik zag Lennekes bericht op Facebook en stelde voor om een initiatief te starten. We hebben geen tweede planeet, hier moeten we het mee doen. Over honderd jaar is een groot deel van de aarde niet meer bewoonbaar. Hélène van Melis De club is heel divers; van gepensioneerden tot ouders met jonge kinderen. Zo lopen de Lieshoutse Hélène van Melis (27) en Rens van Nerum (30), met hun dochtertje op de rug gebonden, maar al te graag mee. Van Nerum: ,,Wij zijn allebei ontzettend betrokken met de planeet en het milieu. Als je gaat rondlopen in de natuur, kom je er al gauw achter dat er een enorme bende ligt. Dat viel ons steeds meer op. Daarom wilden we gaan opruimen.” Van Melis vult aan: ,,Het is ook veel gezelliger om het met z’n allen te doen. Je leert mensen kennen die gelijkgestemd zijn. Als wij gaan wandelen nemen we vaak een knijper en een zak mee. Met z’n allen krijg je ook nog eens veel meer gedaan. En dat verspreidde zich al gauw als een olievlek.”

Als iedereen aanwezig is, gaat het opruimen van start. De tweeëntwintig aanwezigen verspreiden zich in kleine groepjes in en rond de Muziektuin. Het Lieshoutse stel pakt eerst een stuk van het park aan, en wil daarna naar de grote weg: ,,Want daar wordt afval zonder pardon uit het raam gegooid. Vooral blikjes Redbull.” Terwijl ze plastic uit het water vissen en verpakkingen weggooien, vertellen ze over wat hen motiveert om op te ruimen. Van Melis: ,,Ik zag Lennekes bericht op Facebook en stelde voor om een initiatief te starten. We hebben geen tweede planeet, hier moeten we het mee doen. Over honderd jaar is een groot deel van de aarde niet meer bewoonbaar. Dat klinkt nog ver weg, maar we moeten iets doen om dat voor te zijn. Ook voor onze kinderen, kleinkinderen en alles wat daarna nog komt.”

Dat proberen zij ook aan hun kinderen door te geven. Van Nerum: ,,Onze oudste zoon is het liefste buiten. Het maakt hem niet uit of hij met een voetbal speelt of een zak heeft om spulletjes in te gooien. Als wij gaan wandelen krijgt hij ook gewoon een knijpertje mee. Dat vindt hij gigantisch leuk. Van huis uit hebben wij meegekregen om zuinig te zijn op de natuur. Dat doen wij nu ook bij onze kinderen. Liefde voor de planeet en dieren is zo belangrijk. Er moet een keerpunt gaan komen, en dat moeten we met z’n allen aanpakken.’’