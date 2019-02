OIRLO/LIESHOUT - Even leek het erop dat al het harde werk voor niets was geweest. De carnavalswagen van BC de Brouwerij uit het Limburgse Oirlo is gebouwd van ruim duizend Bavariakratten en mocht om die reden niet meerijden met de grote optocht in Venray , aankomende maandag. Reclame maken mag daar namelijk niet. Maar gelukkig is de oplossing snel gevonden.

Afgelopen zaterdag kregen ze pas het nieuws te horen tijdens de keuring door de Venrayse carnavalsvereniging De Pielhaas. Al die logo's op de kratten is reclame voor de brouwerij uit Lieshout en dat is niet bedoeling. ,,Dat was best zuur om te horen,” zegt Niek Loonen van BC de Brouwerij. ,,We hebben er weken aan gewerkt en van tevoren geen rekening mee gehouden dat dit reclame zou zijn, maar gelukkig is er nu ook goed nieuws.”

BC de Brouwerij

Na de keuring heeft de inspecteur namelijk gezegd dat de wagen wel mee mag rijden als alle logo's worden afgeplakt. Zo gezegd, zo gedaan. ,,We hebben heel snel stickers laten maken in de vorm van het Bavarialogo. Alleen nu staat er in plaats van Bavaria, BC de Brouwerij op,” zegt Loonen. ,,Zaterdagmiddag gaan we met iedereen die maar mee wil helpen de hele wagen beplakken.”

Een tijdrovende klus uiteraard, maar het is het enige redmiddel voor de groep. Er heeft veel jeugd uit het dorp meegewerkt aan de wagen, die het 8x11-jarig jubileum van de Oirlose carnavalsvereniging De Spurriemök als thema heeft.