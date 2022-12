Gewonde bij overval op woning in Deurne

Ge­mert-Ba­kel laat vluchtelin­gen in de kou staan

GEMERT-BAKEL - Het ene moment ligt er een mooi plan voor de opvang van driehonderd vluchtelingen op een landgoed net buiten Bakel. En het volgende moment is het hele zaakje weer helemaal van de baan. Het is nog maar de vraag of er in Gemert-Bakel ooit een plek gevonden wordt voor asielzoekers.

7 december