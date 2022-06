‘Gewonden’ op parkeerplaats Liesselse supermarkt snel geholpen; EHBO oefent op ‘slachtoffers’

LIESSEL - Het leek erop alsof vrijdag de dertiende had toegeslagen op de parkeerplaats van de Jan Linders in Liessel. Diverse personen liepen verwondingen op, iemand raakte oververhit en een ander kwam door allergie in ademnood na een insectenbeet.

Op de parkeerplaats aan de Oude Molen fietst een man rond met een flinke wond op zijn scheenbeen. ,,Hebben jullie die hond gezien? Pas maar op, die is gevaarlijk, hij heeft me in m’n mieter gebeten”, roept hij luidkeels uit. Twee vrouwen snellen toe om hulp te bieden.

Intussen staat bij de glasbak een man verdwaasd te kijken naar zijn flink bloedende hand. Op de vraag van te hulp schietende omstanders wat er gebeurd was, antwoordt hij: ,,Glas. Ik gooide een fles in de glasbak, maar het was de verkeerde kleur en toen wilde ik het er weer uitpakken.”

Achter diezelfde glasbak zit een vrouw overduidelijk onder invloed op de grond met een fles sterke drank in haar armen geklemd. Verderop bieden omstanders hulp aan een vrouw, die haar arm verbrand had aan de uitlaat van haar auto. Een van hen is bezig haar roodverbrande arm vol brandblaren te koelen, terwijl een ander 112 belt. Even later wordt de patiënte, met haar arm in plasticfolie verpakt, afgevoerd naar de nabijgelegen dokterspost.

Zo staat er deze avond nog het een en ander te gebeuren waarbij er snel en adequaat hulp wordt geboden. Als toeschouwer wordt het je al snel duidelijk dat hier een EHBO-oefening gaande is. Dat neemt niet weg dat de verschillende taferelen stuk voor stuk indruk maken. Zowel de zogenaamde lotusslachtoffers als de EHBO’ers nemen hun taken zeer serieus.

Afsluiting van het seizoen

Voor EHBO’er Franka Thielen zijn dit altijd leuke oefenavonden. ,,Je weet nooit wat je tegen zult komen en wat er van je gevraagd zal worden.” De buitenoefening vormt jaarlijks de afsluiting van het cursusseizoen. ,,Deze oefening hebben we drie jaar geleden al bedacht, maar vanwege corona kon die nu pas doorgaan”, vertelt Marianne van den Ende, nu nog docent van EHBO Liessel. In het komende seizoen zal ze deze taak overdragen aan Lianne Keijzers.

Leden van Lotuskring Deurne werkten aan de avond mee. Peggy Vogels volgt als enige lid van EHBO Liessel de Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers. ,,Vanwege corona ben ik al drie jaar bezig, maar in september heb ik eindelijk examen. Je moet veel weten van EHBO en je moet een beetje toneel kunnen spelen. Het kost tijd maar het is ontzettend leuk om te doen”, aldus Vogels.