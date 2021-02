Gewoon de optochtroute lopen in Laarbeek, als duo of helemaal alleen

BEEK EN DONK/MARIAHOUT - Normaliter staat carnavalszondag voor veel Ganzendonckse feestvierders in het teken van de optocht. Ditmaal gooide corona roet in het eten. Maar Duo Dubieus ging niet bij de pakken neerzitten en besloot de optochtroute toch te lopen.

Duo Dubieus bestaat uit Bart van de Graft en Jowie Hanegraaf. Volgens die laatste zijn ze beiden ‘iets ouder dan veertig, maar Bart is wel wat ouder’, geboren en getogen in Beek en Donk én opgegroeid met het vieren van carnaval.

Van de Graft: „Ik ken Jowie sinds de basisschool. Dat is dus al lang. Sindsdien vieren wij ook al carnaval. We weten niet beter. Vroeger gingen wij altijd samen naar de carnavalsoptocht kijken. Dat vond ik eigenlijk maar saai, zo langs de kant. Daar was Jowie het mee eens. Daarom besloten we in 2001 om samen in de optocht mee te gaan lopen.” En daar zijn ze nooit meer mee opgehouden. Dit jaar zou volgens Hanegraaf hun 21ste editie samen worden. „Het zijn niet de meest spectaculaire acts die we uitvoeren, maar we vinden het leuk om te doen.”

Quote Wat wij met de optocht doen is altijd enorm flauw en dubbelzin­nig. Er zijn mensen die het niet kunnen waarderen. Jowi Hanegraaf, Duo Dubieus

Zo leuk zelfs dat de mannen dit jaar ook niet stil wilden zitten. Hanegraaf: „Wat wij met de optocht doen is altijd enorm flauw en dubbelzinnig. Er zijn mensen die het niet kunnen waarderen, maar ook genoeg die het wél leuk vinden. Daar doen we het voor. Dit jaar zijn we geïnterviewd door de carnavalskrant van de Teugelders. Dat interview ging een beetje op dezelfde manier zoals wij ons met de carnaval laten zien. Zo zijn wij als grap op het idee gekomen om toch de optocht te lopen.”

Niet moeilijk om nu de beste te zijn

Zo gezegd, zo gedaan. Zoals gebruikelijk slenterde Duo Dubieus op carnavalszondag door de straten van Beek en Donk, zonder gezelschap. Van de Graft, met een knipoog: „Het was wel handig dat niemand anders met ons meeliep nu. Dan is het niet moeilijk om de beste te zijn.”

Dat is ook de leus die – aan een meetlint – tussen hen in hing: Duo Dubieus, met afstand het beste!!. Hanegraaf: „We zijn op afstand, zoals het hoort nu. Daar hebben we nu een grap van gemaakt waar we wel aanspraak door kregen. Humor is een abstract iets. En daar wilden mensen die ons zagen graag op ingaan. Mensen proberen tijdens de optocht vaak grappiger te zijn dan de act zelf.”

Quote Sinds jaar en dag doen we zo min mogelijk voorberei­den. Eén avondje van tevoren, daar krijgen we de beste acts uit. Jowi Hanegraaf, Duo Dubieus

De mannen vonden het leuk om de optocht te lopen, maar hopen stiekem dat alles volgend jaar – hun 22ste jaar – wel weer ‘normaal’ is. Hanegraaf: „We missen met name de voorbereiding voor de optocht. Op zaterdagmiddag links en rechts koffie drinken en door Brabant rijden om attributen te kopen. We hebben er ook jaren bij gehad dat we weken van tevoren startten met ons idee, maar dat eindigde dan vaak niet zo heel goed. Sinds jaar en dag doen we zo min mogelijk voorbereiden. Eén avondje van tevoren, daar krijgen we de beste acts uit.”

Volledig scherm Peter van der Burgt liep in zijn eend(t)je. © Sam van Ierssel

In zijn eend(t)je

De mannen van Duo Dubieus waren niet de enigen die besloten om de optochtroute te lopen. Peter van der Burgt struinde met zijn ‘solonaise’ door de straten van Heidurp (Mariahout) en Raopersgat (Lieshout). Al sinds 2001 is Van der Burgt in de optocht te bewonderen. Dit jaar liep hij gehuld in een eendenpak met op een bord de tekst: Ik loop de optocht in m’n eend(t)je.