Gezellig én gezond wandelen in Vlierden

Deelnemer Frans Verrijt schaart zich achter de spreuk. De Vlierdenaar merkte dat samenzijn meerwaarde heeft bij sportbeoefening. ,,Ik deed een tijdje aan cardiofitness. Maar alleen in de sportschool me uitsloven, vond ik niet leuk. De kop koffie in de kantine met vrienden is een must.” Gelukkig voor Verrijt trekt de gezondheidswandeling in en rond Vlierden tientallen deelnemers, voornamelijk zestigplussers. En dus valt er wat te buurten. Er kon gekozen worden uit trajecten van drie, vijf of tien kilometer. Zijn keus viel op de middenafstand.