Gezelligheid troef in de ‘Huiskamer van De Hei’

SOMEREN-HEIDE - Bij de Bonte Avond in Someren-Heide voelen de bezoekers zich thuis. Zij zitten dicht op elkaar met in hun midden hofkapel De Bessemblaozers en vóór zich een podium dat op een gezellige huiskamer lijkt.

In die omgeving is het ook prettig tonpraoten voor de zanikers, als de buut eens wat minder is, zoals bij de creaties van Robert van Dijk, Nick Flechmann en in mindere mate die van Dirk Kouwenberg, dan zijn er altijd nog De Bessemblaozers die hen naar een goed einde blazen.

Knappe trompettiste

Boy Janssen uit Budel had daar het afgelopen weekend geen last van, als getuige bij het huwelijk van Prins John-Pieter en Prinses Esther vertelt hij over Fatima. Die is haar huis uitgezet wegens haar geloof, zij geloofde niet dat ze ook huur moest betalen. Hij onderbrak zijn verhaal toen hij een knappe trompettiste opmerkte: ‘Als zij mijn dochter was dan deed ik haar nog in bad.”

Toen de prins zijn steek moest ruilen tegen de trouwhoed van Boy viel het de zaniker op dat de steek in ‘Hammond’ was gekocht en merkte hij op: ‘Die was daar zeker goedkoper als in Eindhoven?’

Aap en Flintstones

De Raad van Elf had een adviesbureau gecreëerd in de leegstaande kerk; het gedrag van de ‘adviseurs’ leek veel op die van Jiskefet met het aanstekelijke lachje. Op de vraag wie de eerste bewoners van De Hei waren verscheen een aap en de familie Flintstones op het toneel. Die dus! Ook Poetin kwam voorbij met een vraag om raketten: ‘We hebben er nog een aantal staan, Vladimir, die sturen we wel naar Moskou,’ was het antwoord van de adviseurs.

Uit het bestuur

De ex-prinsen bevonden zich in ‘Museum De Hei’. Twee komische medewerkers, Hullie en Zullie, gaven uitleg over de schilderijen die werden getoond. Joep van Dillen werd dé carnavalsman van De Hei genoemd en een ander schilderij verbeeldde ex-prinses Annie met De Keijepaol op de maan. Het laatste schilderij was echt én bracht nieuws; ‘Wim van Tulden gaat het bestuur van CV De Keijepaol verlaten’. Toen hij uit het schilderstuk stapte, kreeg hij een staande ovatie van bezoekers en Hofkapel.

Een bewijs dat de toekomst er prima uitziet voor de Heise carnaval lieten de dansmarietjes zien, liefst 24 danseresjes verschenen met een lach in ‘De Huiskamer.