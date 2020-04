Gezin met drie jonge kinderen uit Griendtsveen moet noodgedwongen nog een nacht elders slapen

Dag en nacht strijden tegen de vlammen in verrader­lij­ke Peel: ‘De vraag is hoe lang je dit kan blijven volhouden’

11:38 GRIENDTSVEEN - Dag twee van de Peelbrand ging de vuurbestrijders opnieuw niet in de koude kleren zitten. Vier blusheli's vlogen dinsdag af en aan om de brand in de Deurnsche Peel in bedwang te houden. In het gebied zelf probeerden veertig brandweermensen zich te voet door het onbegaanbare terrein te worstelen, om met vuurzwepen en waterrugzakken de vlammen te lijf te gaan.