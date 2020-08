Gezin met jonge kinderen naar het ziekenhuis na ongeval in Someren

Dwars dur D'end; inwoners Someren-Eind steunen lokale horeca

1 augustus SOMEREN-EIND - Ruim honderdvijftig inwoners van Someren-Eind deden vol enthousiasme mee aan de eerste editie van 'Dwars dur D'end', een kroegentocht om de plaatselijke horeca een hart onder de riem te steken. ‘Het is de kracht van Someren-Eind dat we elkaar helpen wanneer we het moeilijk hebben.’