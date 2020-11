Gezocht wegens groot tekort: mobiele kaasmaker die van erf naar erf wil trekken

Twee keer hoger beroep in zaak hoogwerker­dra­ma: Werkgever Wijnen en bestuurder machine vechten oordeel rechter aan

15:18 ZWOLLE/SOMEREN - Er komt toch nog een nieuw hoofdstuk in het boekwerk over het hoogwerkersdrama in Zaltbommel. Bouwbedrijf Wijnen uit Someren en de bestuurder van de machine gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Zwolle. Eerder waren respectievelijk een geldboete van dertig mille en werkstraf van 200 uur geëist voor het ongeval waarbij Bart Vink en Jos Relou omkwamen en Remco van Bogget zwaar lichamelijk letsel opliep.