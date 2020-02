Gezondheidswandelingen Elkerliek in Helenaveen tijdens World Kidney Day

Het is 14 maart World Kidney Day en daarom geeft internist-nefroloog Christopher Susanto van het Elkerliek ziekenhuis eerst een lezing over nierziekten, om 13.00 uur in De Gouden Helm, Oude Peelstraat 3. Aansluitend wordt er gewandeld. Belangstellenden kunnen zich tot 12 maart aanmelden via deze website. Deelname is gratis maar het aantal mensen dat kan deelnemen is beperkt.