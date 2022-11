Gillis, pap in elke kleur en ruziënd Tiswa; Heusden zanikt, zingt en lacht met eigen artiesten

Er stonden in het kader van het 100-jarig bestaan van het dorp alleen maar Heusdense acts op het programma.

Geert Verberne, Hubert Jóris en Hugo Klaus vormen al voor de zesde keer de groep Tiswa. Hun ludieke creatie gaat drie jaar terug, toen ze met ‘ruzie’ uit elkaar gingen en nu toch weer optraden in Heusden om de ruzie bij te leggen.

Volledig scherm De groep Tiswa.

Na Geerts opmerking ‘Jullie zijn zilver en ik ben goud’ en de reactie ‘Geloof ons maar, jij ben ook inwisselbaar’ waren ze weer terug bij af. Na een paar flessen bier was de kou uit de lucht en zongen ze samen ‘Laat onze vrouwen maar lullen, wij laten ons glas nog eens vullen’.

Zo zenuwachtig

Zanikster Ellen van Meijl was in de creatie Zichzelf echt een verassing voor de bezoekers. ,,Bij de première was ik zo zenuwachtig dat ik dacht: ik ga naar huis. Maar toen ik achter in de zaal alleen maar bekenden zag en op het toneel Heusdense artiesten, dacht ik: dat kan ik ook.’’

,,Na afloop kreeg ik zoveel leuke reacties dat ik bijna zonder zenuwen De Peelvrujters mijn buut liet horen.’’

Quote De ene baas doet lelijk en den andere is lelijk Ellen van Meijl

En dat was er een waar ze in Heusden nog lang over zullen praten, Ellen had het over haar kinderen. ,,Ik hield ze den hele nacht wakker met zingen.’’ En dat ze het niet getroffen had met haar bazen. ,,De ene doet lelijk en den andere is lelijk.’’

Lelijk was ook Peter Gillis die met zoon Mark een hoofdrol speelde in het circus van d’ouw prinsen, die zich ’t Groot noemen. Gillis bedacht leuke acts in het circus. Zoals iemand met duivenvoer die toen hij ‘roekoe, roekoe’ riep een koe uit de lucht zag vallen.

‘Who the fuck is Gillis’

Een blinde messenwerper gooide op een clown en daarna zong een koor Hij was maar een clown voor hem. Met het nummer Who the fuck is Gillis gaf ’t Groot Gillis de schuld.

Dan was er ook Nick ’n Ik. De een was toe aan een date, en de ander zou dat wel eens regelen. Na veel toestanden werd het publiek erbij betrokken. Tenslotte werden ze elkaars maatjes.

Echt Heusdense humorproat was er bij De Familie Lommus en De Hofdames, die laatsten zongen over carnaval vorig jaar. Over de vier prinsessen uit het dorp die wel carnaval vierden en de mannen helemaal niet. Zij hebben hiermee bereikt dat de Peelvrujters vanaf dit jaar een echte Prinses hebben.

Juweeltjes

De Familie Lommus zong haar liedjes a capella. De duidelijke teksten over ‘vruuger’ waren voor de bezoekers juweeltjes. Ze begonnen met ‘We zijn wir verrig om vanmiddag gek te doen’. Over Piet Hoeben de slager die zij een macabere Heusdenaar noemden, en over een melkboer uit hun dorp die pap verkocht in elke kleur.