Gimmert Gist, lekker veel bieren proeven en ervan genieten met mate(n)

Volgens Martien Meulendijks van het Biergilde is het evenement dit jaar weer zoals ze gewend waren van vóór corona. ,,Het Ridderplein is weer helemaal in gebruik tijdens ons festival. We hebben de kraampjes van de brouwerijen aan één kant en de horeca met hun terrassen aan de andere kant en daartussenin zorgen wij voor zit- en staanplaatsen”, zegt hij.

Vrij toegankelijk Ridderplein

,,Hadden we in 2021 beperkt plek door de coronamaatregelen, dit jaar is weer iedereen welkom op een gratis en vrij toegankelijk Ridderplein. Wil je bier proeven dan koop je een glas en munten waarmee je bij de brouwers kunt betalen. Dat kan ook vooraf via onze website, dan ben je tenminste zeker van je proefglas. We richten ook een stand in voor frisdrank- en waterliefhebbers, dus voor ieder wat wils.”

Vijftien brouwerijen openen een kraam op het Ridderplein en in totaal zijn er zo’n tachtig bijzondere bieren te proeven.

Hop uit Odiliapeel

Voor vrijwel alle deelnemers geldt trouwens dat hun bier-avontuur begonnen is met eerst zelf veel proeven en steeds nieuwe smaken ontdekken, samen met vrienden. Of met je broers, zoals de Rashoppers, de drie broers van Ras uit Uden. Zij besloten dat ze voldoende geproefd hadden om het zelf eens te proberen. Op 12 oktober 2021 was hun eerste brouwdag. Intussen staan hun bieren al goed bekend in de regio en nemen zij voor het eerst deel aan Gimmert Gist. Zij brouwen net als hun collega’s met producten direct uit de regio. In dit geval hop uit Odiliapeel.

Meulendijks: ,,We willen vooral een gemoedelijk, sfeervol en bourgondisch festival zijn waar van veel smaken wordt genoten en waar gedronken wordt met mate(n). De band Toff zorgt op het festivalterrein voor een fijn muziekje.” De organisatie werkt dit jaar samen met die van de City Run op de dag voorafgaand aan Gimmert Gist. ,,We kunnen zo het gebruik van de materialen voor de inrichting van het plein combineren tijdens de twee evenementen”, verklaart Meulendijks.

,,Ons streven om op het festival nog meer bieren uit de regio te presenteren is ook gelukt dit jaar. Ze komen allemaal uit de streek tussen Vught, Valkenwaard en Ravenstein maar vooral van rondom Gemert. Het zelf brouwen van bier heeft de laatste jaren een vlucht genomen en de brouwers komen graag naar ons festival.”

Zondag 10 juli start het proeven om 13.00 uur. ,,En om 19.00 uur gaat de tap toe”, aldus Meulendijks