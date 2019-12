Gimmertse Gladiatoren nu al een succesnummer

Het idee ontstond in november vorig jaar spontaan, onderweg in de auto van Rotterdam richting Elsendorp. Peter van der Pas (54) had met een aantal ’commerciële partners’ van zijn boksende zoon Max ’Gladiatoren Aan De Maas’ bezocht, een boksgala voor het goede doel in het stadion van Excelsior. Het gala had diepe indruk gemaakt op de gasten die Van der Pas had meegenomen, waaronder ook Rianne Haegens. ,,Ze zei: dit gaan we volgend jaar ook in Gemert doen. Nou, zo is het eigenlijk gegaan.”