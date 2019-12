Gitaarles voor kerstviering; leerkrachten Milheeze zetten beste beentje voor

Spreekt kinderen aan

De animo onder de leerkrachten was meteen groot. De cursisten zijn in twee groepjes verdeeld, er zijn er een paar bij die al eens gitaarles kregen maar de meesten speelden nog nooit gitaar. Heesmans: ,,Gitaarspelen is mijn hobby. Ik wil graag mijn passie overbrengen op de leerkrachten. Het gaat ze erg goed af.”

Stemmen geen probleem

De leerkrachten hebben een gitaar in bruikleen van het Kunstlokaal. Van de vijftien starters zijn nu elf gitaar spelende juffen over. Zo ook juf Helma. ,,Ik heb altijd al gitaarspelen willen spelen. Vroeger zongen we thuis elke week liedjes en mijn zus en ik speelden gitaar daarbij. Maar ik kon mijn gitaar niet stemmen. Stemmen is nu geen probleem meer want Carola vertelde me dat daar een app voor is. En het lukt me nu prima.” Zij roemt de samenhorigheid. ,,De leerkrachten zijn zo enthousiast dat na de kerstvakantie de gitaarlessen gewoon door gaan.”

Vrijdagmiddag om 12.15 uur tijdens de afsluiting van de kerstviering is iedereen welkom op het schoolplein om de muzikale juffen te horen spelen.