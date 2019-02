Glasvezel Deurne: onbegrip over zet van KPN

DEURNE - Een aantal inwoners van Deurne is verbolgen over het besluit van KPN om ook glasvezel in Deurne aan te leggen . Ze hebben net een jaarcontract afgesloten bij een voor hen onbekende provider en hadden liever de diensten van KPN afgenomen. Volgens de Autoriteit Consument en Markt staat KPN in zijn recht.

Het besluit van KPN viel veel Deurnenaren maandag behoorlijk rauw op het dak. Naast glasvezel van E-Fiber legt ook KPN zijn eigen netwerk aan in de gemeente. In de kern van Deurne, om precies te zijn. De kerkdorpen, het buitengebied en het bedrijventerrein vallen buiten het gebied dat ze willen aansluiten. Veel inwoners reageren verbolgen op het nieuws. Ze hebben nog maar net een jaarcontract afgesloten bij een voor hen nog onbekende provider en hadden -als ze het hadden geweten- liever bij KPN diensten afgenomen, zo klinkt het.

E-Fiber kondigde een maand geleden aan in de hele gemeente Deurne gratis glasvezel aan te leggen. Daarvoor moest dertig procent van de huishoudens een contract van minimaal een jaar bij een van de vijf aangesloten providers afsluiten. Die providers waren relatief onbekend en dat was meteen een van de redenen dat er koudwatervrees was bij mensen om zich aan te melden.

Eigen netwerk

,,Waarom doen KPN of Ziggo niet mee?", was een veelgestelde vraag tijdens de informatiebijeenkomsten. E-Fiber liet maandag weten KPN meerdere keren te hebben gevraagd aan te haken op het nieuwe netwerk, maar zonder succes. Nu blijkt waarom, want het bedrijf wil een eigen netwerk aanleggen. Het contract met een van de bij E-Fiber aangesloten providers opzeggen, is onmogelijk.

Paul van Wanrooij, directeur van provider TriNed, benadrukt dat mensen de diensten af moeten nemen voor de duur van het contract. Dat is minimaal een jaar. ,,We zijn verbaasd over deze zet van KPN en vinden het erg vervelend. Wij willen de hele gemeente aansluiten, niet alleen de goedkopere aansluitingen in de kern, maar ook de lastige in het buitengebied. Zij slaan die duurdere over en proberen een harde klap uit te delen aan de concurrentie. Wij wachten af hoe dit zich gaat ontwikkelen.”