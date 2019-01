Glasvezel in Deurne: uitslag volgende week woensdag bekend

De reden dat het zeven dagen duurt, heeft volgens E-Fiber te maken met zorgvuldigheid. ,,Het is een traject van 4 maanden geweest waarin we nu alle inschrijvingen verzamelen en tellen. Inwoners konden zich op veel verschillende punten en kanalen inschrijven en we willen de telling zorgvuldig uitvoeren. We trekken hier een week voor uit en zullen medio volgende week de uitslag communiceren. We willen alle inwoners bedanken voor de grote interesse en medewerking. Deurne heeft dit echt samen met elkaar gedaan. We vragen om nog een beetje geduld”, laat een woordvoerder weten.