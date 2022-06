Global Goals Deurne wil mensen in beweging brengen: ‘Het is niet zo moeilijk. Iedereen kan zijn steentje bijdragen’

De stichting is pas opgericht maar de initiatiefnemers zijn al veel langer bezig met thema’s als fair trade, natuur en gelijkheid. Sommige zijn afkomstig van de Wereldwinkel uit Deurne die in 2019 haar deuren sloot. Maartje Aarts (niet op de foto) zette een soortgelijk initiatief op in haar woonplaats Oss en coacht nu de Deurnese club: „Steeds meer organisaties en individuen sluiten zich aan bij ons. Sommige waren al bezig met het werken aan Global Goals zonder dat ze het zelf door hadden.”

Moeite om de eindjes aan elkaar te knopen

Als voorbeelden noemt ze onder andere de Deurnese Voedselbank en Grip Op Schuld. Zij helpen mensen die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen en dragen zo bij aan doelen nummers 1 en 2, die staan voor ‘geen armoede’ en ‘geen honger’.

Een onderdeel van Global Goals Deurne is het Kernteam Fairtrade waarvan Lieve Glas, Jannine Brugman-Meijer en Lambert van Lieshout deel uitmaken. Fair trade zit besloten in maar liefst tien doelen van de VN, waaronder ‘ongelijkheid verminderen’ en ‘verantwoorde consumptie en productie’. „Als je een fair trade product koopt, zoals koffie of chocola, dan werk je hier al aan mee”, vertelt Glas. „Scholen, winkels, restaurants en dergelijke die minimaal drie fair trade producten voeren en aan enkele andere criteria voldoen, komen in aanmerking voor het keurmerk.”

Vorig jaar behaalden stationsrestauratie Daily Deurne en natuur- en milieucentrum De Ossenbeemd deze titel. Het platform hoopt dat meer organisaties volgen zodat Deurne uiteindelijk ‘Fairtrade gemeente’ wordt. Dat is een wens die door de lokale overheid ook is uitgesproken. Zij is partner van het platform.

Global Goals Festival op 18 september

Om meer mensen bekend te maken met alle zeventien goals en de manieren waarop zij hieraan kunnen bijdragen, komt er een Global Goals Festival op 18 september. Aanstaande zondag is hiervan de kick-off in de vorm van een kleiner evenement op de Deurnese Markt.

Voorzitter Jan Berkers: „Per doel, of meerdere doelen, zijn teams gevormd die straks op het festival op een ludieke manier laten zien wat ze doen. Zondag krijgen we hiervan een voorproefje. Bezoekers willen we ook bewust maken van de acties die ze zelf kunnen ondernemen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie. Het is niet zo moeilijk. Iedereen kan zijn steentje bijdragen.”

De kick-off van Global Goals Deurne vindt plaats op 26 juni van 13.00 tot 16.00 uur. Er zijn diverse muzikale optredens. De toegang is gratis.