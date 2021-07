Goed contact in ruil voor pannenkoeken én games, daar zijn dorpsjongeren echt wel voor te porren

Op een tweepits gaststelletje bakken drie jongerenwerkers pannenkoeken. Onder een partytent hebben ze een groot scherm geplaatst waar jongeren kunnen gamen. Regelmatig wordt er ook fanatiek een balletje getrapt want sport verbindt altijd.

Quote Beetje voetballen, beetje FIFA, een lekkernij…. Ik hoop dat we zo een band kunnen opbouwen Loek van de Wijngaard, Jonge Elsendorper

,,Bij elk kerkdorp zijn er wel dertig, veertig jongeren geweest. In Bakel en Gemert zelfs nog méér. We zijn er erg blij mee maar hadden het niet verwacht. Wel gehoopt,” zegt Jonathan van Hout, al vijftien jaar jeugd- en jongerenwerker in Gemert-Bakel. Hij en collega’s Jairich Hooi en Mark van den Boomen zijn heel tevreden over kennismakingstour door de kerkdorpen.

Ze zitten veel binnen

Toch komen de jongelui duidelijk niet alleen op de pannenkoek of de games af. ,,Ik vind het fijn om hun te leren kennen en ik hoop dat ze terugkomen. Beetje voetballen, beetje FIFA, een lekkernij…. Ik hoop dat we zo een band kunnen opbouwen,” zegt Loek van de Wijngaard (12) terwijl diverse klasgenootjes van hem fanatiek zitten te gamen. ,,Goed dat jongeren nu naar buiten komen. Ze zitten veel binnen,” vindt vriendje Kyano Boon (12).

Er zitten zowel brave jongens als ‘moeilijkere gevallen’ bij de gasten die hen bezoeken. Van Hout: ,,Er zijn er zelfs al enkelen voor de derde of vierde keer geweest. Die komen gewoon achter ons aan. Verder is het heel leuk dat er ook ouders aanhaken en met ons in gesprek gaan.”

Volledig scherm Mark van den Boomen bakt de pannenkoeken en collega Jairich Hooi deelt ze uit onder de Elsendorpse jeugd. © DCI Media

De problematiek is in elk kerkdorp weer anders. ,,Al zien we kleine criminaliteit zoals tasjesroof en straatroof hier veel minder dan bijvoorbeeld in Geldrop, waar ik ook heb gewerkt.” De drie komen wel regelmatig gebruik van verdovende middelen en alcohol tegen. ,,Ook komt eenzaamheid er nu pas uit. Nu de coronamaatregelen weer wat versoepeld zijn, zijn er jongeren die buiten de boot vallen en nergens voor worden gevraagd,” aldus Van Hout.

Oordelen en veroordelen snel

,,Het is belangrijk om de jongeren te zien en te leren kennen. Met de meesten is er goed te praten, maar de mensen oordelen en veroordelen vaak wat snel,” vindt Mark van den Boomen terwijl hij de ene na de andere pannenkoek bakt. Hij werkt al zestien jaar als jongerenwerker.

Voor zijn collega Jairich Hooi is het de eerste baan als jongerenwerker. ,,Ik doe de HBO-opleiding en zit nu vijf maanden in Gemert-Bakel. Ik kom uit een achterstandswijk in Den Bosch en spreek de straattaal van de jeugd. Al is die stad natuurlijk niet te vergelijken met Elsendorp…”