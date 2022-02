Goed Wonen bouwt huizen bij kerk in Milheeze

MILHEEZE - In de tuin van de kerk in het centrum van Milheeze worden de komende twee jaar vijftien sociale huurwoningen gebouwd. Ook wordt er plek ingeruimd voor een nieuw onderkomen voor de enige supermarkt die Milheeze rijk is.

Woningbouwstichting Goed Wonen heeft daarover overeenstemming bereikt met het bestuur van de Gemert-Bakelse parochie H. Willibrordus. ,,Een flinke impuls voor het dorp Milheeze", zegt directeur Hans Vedder van Goed Wonen.

Quote Het is heel mooi dat al deze partijen er uit zijn gekomen en deze stap kunnen zetten Willeke van Zeeland , Wethouder Gemert-Bakel

De Gemert-Bakelse woningstichting gaat ook een plan maken voor de kerk zelf, die op termijn aan de eredienst zal worden onttrokken ,,Daarover hebben we een principe-afspraak gemaakt met het kerkbestuur", aldus Vedder. ,,Maar dat is een plan voor de iets langere termijn. We gaan nu eerst bouwen waar Milheeze grote behoefte aan heeft en dat zijn sociale huurwoningen.”

In 2024 uitgevoerd

Daarvoor trekt de corporatie een bedrag van zo'n 3 miljoen euro uit. De bedoeling is dat het bouwplan in de loop van 2024 uitgevoerd is. De bouw van die nieuwe woningen en supermarkt maakt onderdeel uit van het nieuwe centrumplan waar het dorpsoverleg in samenwerking met een aantal andere betrokkenen de afgelopen tijd aan gewerkt heeft.

De Schans

Er wordt door Goed Wonen ook gekeken naar mogelijkheden voor nieuwbouw of verbouwing van gemeenschapshuis De Schans en de gymzaal bij de aanpalende basisschoo. Die zijn allemaal onderdeel van hetzelfde complex maar in verschillende periodes gebouwd en daarom hoognodig toe aan vernieuwing.

Het verhaal loopt door onder de foto

Volledig scherm Directeur Hans Vedder van Goed Wonen in Gemert. © Rene Manders/DCI Media

,,Het is nu tijd voor een volgende stap in het proces dat moet leiden tot een nieuw centrum”, zegt wethouder Willeke van Zeeland (CDA). ,,Het is heel mooi dat al deze partijen er uit zijn gekomen en deze stap kunnen zetten.”

De gemeenteraad had er vorig jaar bij het college van B en W al op aangedrongen volop medewerking te verlenen bij het maken van die plannen. ,,Die opdracht voeren we met graagte uit", aldus burgemeester Michiel van Veen.

Hele mooie uitdaging

Op ideeën over wat er met de kerk zou kunnen gebeuren wil Goed Wonen-directeur Vedder nog niet vooruitlopen. ,,Dat wordt een flinke uitdaging, maar tegelijk ook wel een hele mooie. De kerk is een Rijksmonument, dus daarom zitten er nog wel wat beperkingen aan. Maar in de jaren zestig van de vorige eeuw is er al eens een keer aan verbouwd en daarom is er toch wel perspectief.”

In Gemert zelf is de stichting overigens al bezig om de voormalige Gerarduskerk om te bouwen tot een appartementencomplex.