Goed Wonen bouwt met de Zorgboog op Landgoed Bakel flink in het groen

Zetelverde­ling in Asten blijft precies zoals die was, maar iedere partij voelt zich een beetje winnaar

ASTEN - De zetelverdeling voor de gemeenteraad in Asten blijft precies zoals die was: CDA is de grootste partij en krijgt vijf zetels, net als Samen voor Asten. Algemeen Belang houdt vier zetels, PGA twee. De VVD blijft net als de afgelopen periode op één raadszetel.

17 maart