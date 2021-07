Goed wonen en leven in Gemert-Bakel staat onder druk, vinden veel inwoners

GEMERT-BAKEL - Het woon- en leefklimaat van Gemert-Bakel staat onder druk. Minder dan de helft van de inwoners maar is er tevreden over, blijkt uit onderzoek.

Die inwoners van de zeven kernen Gemert, Mortel, Bakel, Milheeze, Rips, Elsendorp en Handel zijn vooral ontevreden over de voorzieningen in hun directe omgeving. Denk aan zaken als openbaar vervoer, groenonderhoud maar ook over zoiets als te weinig luisterend oor bij de gemeente voor initiatieven vanuit de bevolking. Dat leert een representatieve enquête in opdracht van de gemeentelijke rekenkamercommissie.

Quote De ontevreden­heid bij een deel van de inwoners kan niet helemaal als verrassing worden aangemerkt.

Met name de ontevredenheid over het (ontbreken van) openbaar vervoer springt in het oog. Des te opmerkelijker is het dat busvervoerder Hermes onlangs besloten heeft het mes te zetten in de dienstregeling van lijn 23, tussen Helmond en Boxmeer, en om lijn 155 naar Boekel zelfs helemaal op heffen.

Onvoldoende onderhoud

Die onvrede geldt niet voor de sport- en gezondheidsfaciliteiten, daarover zijn de meeste inwoners wel te spreken. Ontevredenheid is er verder wel met name in de kernen van Gemert en Bakel over het onvoldoende onderhoud van het openbaar groen en van paden, wegen, straten en trottoirs.

De tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Er was groot verzet in De Rips en Elsendorp tegen het plan om windmolens te plaatsen tussen beide dorpen. © Bert Jansen

De ontevredenheid bij een deel van de inwoners kan niet helemaal als verrassing worden aangemerkt. Recente plannen om drie torenhoge windmolens te plaatsen in de weilanden tussen de beide dorpen Elsendorp en De Rips in, schoten bij de dorpelingen volledig in het verkeerde keelgat.

Afvalputje

Die inmiddels ingetrokken plannen leidden tot enquêtes onder de dorpsbevolking naar het draagvlak. Daaruit kwam ook al naar voren dat in toenemende mate sprake is van onvrede over de leefbaarheid. Met name de inwoners van De Rips voelden zich miskend door het gemeentebestuur en vinden dat hun dorp wordt gebruikt als ‘afvalputje’.

Dat gevoel van miskenning komt ook terug in dit rapport. Er is duidelijk geringe waardering van de inwoners voor de manier waarop het gemeentebestuur ruimte biedt aan spontane plannen en ideeën om iets aan de situatie te verbeteren. Hetzelfde gaat op voor de wijze waarop bewoners door het bestuur bij zulke zaken worden betrokken.

Doen wat ze zeggen

Minder dan de helft van de inwoners van Gemert-Bakel vindt bovendien dat het gemeentebestuur voldoende luistert naar de mening van de bevolking. Eenzelfde aantal mensen vindt ook niet dat de dorpsbestuurders doen wat ze zeggen of zich flexibel opstellen als dat nodig is. Het zegt ook iets over hun vertrouwen in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd.