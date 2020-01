Goed Wonen Gemert bouwt 69 huurhuizen

Het grootste nieuwbouwproject dat dit jaar op stapel staat, voorziet in de bouw van 21 woningen met tuin en een appartementencomplex met 29 woningen aan de Drossard Meijerstraat en de Dr. Douvenstraat in Gemert. Om die te kunnen bouwen, worden dit voorjaar 35 bestaande rijwoningen op diezelfde locatie gesloopt. Die huizen, gebouwd in 1963, voldoen niet maar aan de eisen van deze tijd, vertelt Edwin Reijnders, projectleider nieuwbouw bij de Gemertse corporatie.

De 21 nieuwe huizen zijn bedoeld voor gezinnen en senioren. Door niet meer in rijen te bouwen en het gebied ook anders in te delen, ontstaat veel meer ruimte voor groen. Het appartementencomplex telt vier bouwlagen en is niet voor een specifieke doelgroep bedoeld. Buurtbewoners hebben volop inspraak gehad in de plannen. Goed Wonen verwacht het plan begin volgend jaar op te kunnen leveren.

Diepe tuinen

Op een andere plek in Gemert, aan de Alde Biezenstraat, gaat Goed Wonen dit jaar 6 rijwoningen slopen. Omdat ook die oude woningen diepe tuinen hebben, ontstaat er daardoor ruimte om op hetzelfde perceel meer woningen terug te bouwen. Dat worden 12 seniorenwoningen, die in een U-vormig hofje met veel groen aan de Alde Biezenstraat komen te staan. Ook dit plan is naar verwachting begin volgend jaar gereed.