Goede gesprekken leidden tot rustige jaarwisseling in Laarbeek

Twee in brand gestoken bankjes, vier opgeblazen afvalbakken en een vernielde container", somt burgemeester Frank van der Meijden de vernielingen op die tijdens de afgelopen jaarwisseling in de gemeente Laarbeek werden aangericht. Dat is relatief goed nieuws, voegt hij daar direct aan toe: ,,De totale schade bedraagt 4000 euro. Nog altijd gemeenschapsgeld, maar wel een fractie drie minder dan in andere jaren."

Die daling is het directe gevolg van de maatregelen die Laarbeek nam in navolging van het landelijk geldende vuurwerkverbod, concludeert de gemeente. Er werd extra BOA-capaciteit ingehuurd ‘om beter zichtbaar te zijn op straat’. Maar bovenal stak het veiligheidsteam van de gemeente veel energie in de aanloop naar oud en nieuw, vervolgt Van der Meijden: ,,We hebben de mensen die vorig jaar over de schreef gingen aangeschreven. En we zijn gesprekken aangegaan naar aanleiding van signalen op sociale media. We hebben uitgelegd waarom ’t zeker dit jaar van belang was om geen vuurwerk af steken of niet met carbid te gaan schieten.”

Meer visovertredingen

Die preventieve aanpak van mogelijke overlast levert Laarbeek ook in andere zaken gunstige cijfers op. Hoewel de BOA’s van de gemeente het over het hele afgelopen jaar gemeten een stuk drukker hadden dan in 2019, met 968 meldingen in 2020 tegenover 896 meldingen het jaar daarvoor, durft de burgemeester die conclusie gerust te trekken. Hij noemt specifiek hondenoverlast en overtreding van de alcoholwet: ,,Ik zie een substantiële daling van het aantal meldingen in zaken waarbij we gewaarschuwd hebben. Dan zie je dat het beleid werkt.”

De algehele toename van het aantal meldingen is deels toe te wijzen aan extra aandacht voor de corona-maatregelen. Daarnaast constateert de burgemeester meer visovertredingen: ,,We hebben hier natuurlijk veel kanalen en waters. Daar moeten we iets mee gaan doen.”

Hondenoverlast, ’irritatie nummer één’, staat ook voor komend jaar hoog op de prioriteitenlijst van gemeente en BOA’s. Daarnaast zijn onveilig geparkeerde voertuigen en het te vroeg ophangen van afvalzakken punten die in 2021 extra aandacht krijgen.