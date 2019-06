Golden Monkeys uit Helenaveen: Eerst een clip en nu dromen over Wembley

HELENAVEEN - De Golden Monkeys zijn nog jong, maar hun eerste videoclip is een feit. Dat vinden ze best speciaal. ,,Je verwacht een kleine camera en een beetje licht. Ik dacht niet dat het zo super groot zou worden.”

‘Wennen was het wel, zo’n eerste video. ,,Het is heel anders als je voor een camera speelt in plaats van voor een zaal”, vertelt Steef Bennenbroek (13). Een beetje ongemakkelijk was het ook, bekent Teun Schripsema. ,,Je moet een goede blik geven, maar je kan niet op iemand in de zaal focussen of aandacht schenken aan iemand die bijvoorbeeld niet meedoet.”

Op 29 juni presenteert de band - bestaande uit Teun Schripsema (16), Wouter Berkers (13), Femke Verleg (14), Renske Geerarts (12), Steef Bennenbroek (13) en achtergrondzangeressen Puck van Calis (14) en Lieke van Bommel (15) - het resultaat in De Gouden Helm in Helenaveen. Die dag zien de rockers hun videoclip zelf ook voor het eerst. ,,De geluidsopname hebben we wel al gehoord. Het is stom om te zeggen over jezelf, maar die was fantastisch”, vertelt Steef. Toetseniste Femke, net nieuw in de band, heeft nog wel een puntje van zorg: ,,Ik kende toen het liedje nog niet, dus ik deed maar wat. Als ik het ga zien, denk ik misschien wel: oh mijn god.”

Kick

Het nummer Rescue, waar de videoclip bijhoort, schreef de band zelf. ,,Ik was gitaar aan het spelen en ik dacht: het zou wel vet zijn om een eigen liedje te hebben”, vertelt Steef. Dus schreef hij een nummer met als onderwerp oorlog. ,,Met zo’n onderwerp krijgt het nummer een diepere laag”, legt Teun uit. Over de betekenis van hun lied heeft de band dan ook goed nagedacht. ,,Het staat voor: samen zijn we sterk”, vertelt Femke. Samen kun je iets tegen oorlog doen en samen kun je muziek maken. ,,Als ik alleen achter mijn piano zit, klinkt het heel zielig. Maar met z’n allen is het heel leuk om muziek te maken.” Samen muziek maken is dan ook het leukste aan hun bandje, volgens de jongeren. ,,Het geeft een kick om met z’n allen te spelen en te zien dat mensen genieten”, vertelt Femke. En die kick is nog groter als alles goed gaat, voegt Teun toe. ,,Als het geluid klopt, het publiek doet goed mee en ze kennen veel nummers, dan geeft dat een heel fijn gevoel.”