Golfbaan Bakel eindelijk in de plus

Precieze cijfers over boekjaar 2019 kan Daemen nog niet geven. ,,Die kan ik pas geven als de jaarrekening er ligt, dan is het echt definitief. Want er kunnen nu nog rekeningen van afgelopen jaar binnenkomen", nuanceert ze. ,,Maar het staat wel vast dat we niet in de min eindigen.” Toch wil dat niet zeggen dat de Bakelse golfbaan nu uit de financiële problemen is.