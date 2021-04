Golfrestaurants boos nu terras tóch niet open mag: 'Het laatste sprankje hoop door de neus geboord’

KORT NIEUWS Luiste­raars DMG Radio bepalen show op Koningsdag, ook dit jaar geen pop-uprestau­rant Gulden Land

22 april Op Koningsdag hebben luisteraars van de Deurnese radiozender DMG het voor het zeggen. Die dag is er een speciale uitzending van ’s ochtends tien tot ’s avonds zeven uur gevuld met verzoeknummers. Met ‘Koning voor een dag’ wil DMG een beetje feestgevoel in de Deurnese huiskamers creëren. Naast het draaien van liedjes, die de hele dag door aangevraagd kunnen worden, zijn er ook prijzen te winnen. Als het ‘Oranje Alarm’ gaat, wint de luisteraar die het eerste contact opneemt een Oranje Menu en een Oranje kledingpakket. DMG Radio is te beluisteren op 106.2 FM en via Ziggo 94.4 of online.