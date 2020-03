Gossimijne houdt ‘bovenburen’ in Deurne nog steeds bezig, ook na afhaken

Duurzame de­mo-wo­ning in Someren: Niet metselen maar klikken

6:30 SOMEREN - ,,Gooi hier een emmer met water over de bestrating. Het trekt in een seconde weg. Dat komt door een opvangsysteem van steenwol.” Wethouder Guido Schoolmeesters geeft aan dat duurzaamheid meer is dan zonnepanelen, warmtepomp en hergebruik. Hij opende maandag de demo-woning op Groote Hoeven, de nieuwe wijk in Someren waar men ‘circulair’ gaat bouwen: materialen worden hergebruikt of kunnen later hergebruikt worden