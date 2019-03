Gouden Helm in Helenaveen zoekt weer beheerder

HELENAVEEN - Ze gingen oktober 2017 vol enthousiasme aan de slag in De Gouden Helm. Leon Klerks en Jennie Klerks van Rijsewijk uit Helenaveen namen het stokje over van Sandra van Cauwenberghe en Sylvian Koopmans, voor wie de combinatie met het uitbaten van hotel/eetcafé D‘Ouwe Peel te zwaar werd. Een droom kwam uit voor het echtpaar Klerks. Maar nog geen twee jaar later gaan de twee er al mee stoppen.

Leon Klerks wil niet uitweiden over de reden van vertrek. Hij verwijst naar het bestuur van het Helenaveense gemeenschapshuis, dat inmiddels al een advertentie voor deze vacature heeft geplaatst. ,,De beheerder was voorheen vrachtwagenchauffeur en heeft aangegeven dat hij heel graag weer zijn oude beroep fulltime wil oppakken", zegt bestuurslid Tim-Thomas Heeren. ,,Hij heeft meer heimwee dan dat hij zelf had gedacht te gaan krijgen.” Is het beheer hem tegengevallen? ,,Daar hebben we geen signalen van gekregen.”

Schrikken

Zo moet het bestuur al weer een nieuwe beheerder zien te vinden. Heeren: ,,Het was voor ons even schrikken dat het zo gelopen is. Maar we gaan met frisse moed op zoek. Naar een persoon - het mag ook een duo zijn - die het centrale horecadeel beheert, de verenigingen ontvangt en te woord staat, zorgt dat het gebouw goed is onderhouden en wordt opengesteld voor de gemeenschap. Het is een fulltime baan.”

Daar staat vanuit het bestuur geen salaris tegenover. ,,De beheerder leeft van het café dat hij zelf runt. We zoeken dus wel echt een ondernemer.” Die hoeft niet uit Helenaveen komen, benadrukt Heeren. ,,Het moet iemand zijn met horeca-ambities. Hij mag ook feesten en evenementen organiseren. Er zijn mogelijkheden voor. Zo werd vorig najaar nog het Rocktoberfest gehouden. Of bijvoorbeeld koffietafels, vergaderingen en verjaardagen.”