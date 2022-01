Gouden jubileum voor heemkundekring De Vonder, ondanks voorliefde van leden voor eigen dorpen Asten of Someren

Theo Knoops uit Asten en Cees Verhagen uit Someren praten over een halve eeuw De Vonder en de eeuwige strijd tussen Asten en Someren. Knoops heeft zo zijn twijfels of het samengaan in De Vonder in 1972 een goed idee was.

Quote Het nostalgi­sche gevoel heb je waar je bent opgegroeid Theo Knoops, Heemkundekring De Vonder

,,Het nostalgische gevoel heb je waar je bent opgegroeid”, begint Knoops. ,,Dat heb ik met Asten en minder met Someren. Mogelijk waren de dorpen vijftig jaar geleden te klein om zelfstandig te starten. Nu met driehonderd leden zijn we nog steeds te klein om te spitsen.”

Verhagen ziet dat iets anders. Volgens hem is het bijna altijd goed gegaan. ,,Het werkt bij ons alleen maar positief, de grappen die met carnaval worden verteld zorgen toch ook voor meer verbroedering.”

Altijd hulp bij de hand

De meeste onderwerpen die hij uitzoekt hebben zijn persoonlijke interesse. De heemkundekring is de ideale plek om te zijn omdat je altijd hulp bij de hand hebt. ,,Ik ben nu bezig met de oude scholen in Someren en Asten. Voor info uit Asten benader ik mensen als Theo en voor de kerkdorpen heb ik ook mijn adressen.”

Kennis goed vastleggen

Knoops en Verhagen weten steeds meer over de geschiedenis van de dorpen waar zij wonen. Zij proberen dat goed vast te leggen voor de volgende generatie onderzoekers. Verhagen: ,,In de jaren tachtig leerde ik Dré Remery kennen, die had een hele bibliotheek over Someren in zijn hoofd zitten. Hij was in die tijd dé historicus van Someren en vertelde hierover maar schreef bijna niets op”, aldus Verhagen.

Quote Toen hij kwam te overlijden nam hij al die wetenswaar­dig­he­den mee. Ik dacht: dat zal mij niet overkomen Cees Verhagen, Heemkundekring De Vonder

,,Toen hij kwam te overlijden nam hij al die wetenswaardigheden mee. Ik dacht: dat zal mij niet overkomen. Vanaf die tijd ben ik bij de heemkundekring en schrijf ik alles op zodat men niet meer hoeft te vragen hoe het ook alweer zat als ik er niet meer ben. Dan ligt het vast.”

Nooit bij een vereniging

Knoops is zich later gaan interesseren in hoe het vroeger in Asten was, de plek waar hij al zijn hele leven woont. Nog nooit zat hij bij een vereniging. ,,Toen mijn pensioen naderde dacht ik, ik ga inburgeren en ik werd lid van de heemkundekring. Ik ben verbluft hoe ik na 15 jaar thuis ben in de geschiedenis van Asten en hoeveel mensen ik hierdoor heb leren kennen.”

Meegewerkt aan film

De Vonder biedt volgens hem veel mogelijkheden om kennis op te doen. ,,Ik heb meegewerkt aan een film over oud-Asten en oud-Someren en heb daar een paar lezingen over mogen geven en veel kennis opgedaan. Als ik nu door Asten of Someren loop herken ik bijna alle historische gebouwen. Voorheen liep ik daar aan voorbij.”

Quote Spelender­wijs richtten wij het gebouw zo in dat veertig jaar later nog tegen elkaar wordt gezegd: dat hebben we toen toch maar goed gedaan Cees Verhagen, Heemkundekring De Vonder

Verhagen herinnert zich met namen de verbouwing van twee woningen tot een eigen heemhuis in de Molenstraat in Someren. Het plezier zat hem in de samenwerking, stelt hij. ,,Spelenderwijs richtten wij het gebouw zo in dat veertig jaar later nog tegen elkaar wordt gezegd: dat hebben we toen toch maar goed gedaan. Dat voelt als een compliment.”

Jubileumboek in de maak

Volgens PR-man Hennie Hoeben uit Asten is het jubileumjaar pas geslaagd als er meer actieve leden zich aanmelden. Dat maakt De Vonder sterker voor de toekomst. Het hele jaar door zijn er activiteiten. ,,Met als hoogtepunt de presentatie van een boek in oktober over een halve eeuw het heden en verleden van de buurgemeentes Asten en Someren.”