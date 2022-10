Gouden jubileum voor volleybalvereniging Bedovo: ‘Sportbeleving was vroeger heel anders dan nu’

BEEK EN DONK - Vijftig jaar geleden werd volleybalvereniging Bedovo geboren. Twee locaties en meerdere generaties aan sporters verder is de boodschap van de club nog altijd hetzelfde: er is ruimte voor prestatie, maar plezier hebben is het allerbelangrijkste.

Een dubbeldekker vol Bedovo-leden reisde onlangs naar Arnhem voor het WK volleybal. Deze trip naar de vrouweninterland Nederland-Italië was het hoogtepunt van het jubileumjaar. ,,Zulke uitjes maken onze club nog hechter”, stelt voorzitter Ruud van Neerven.

Van Neerven is pas twee jaar voorzitter van Bedovo, wat staat voor Beek en Donkse Volleybalvereniging, maar wel al 42 jaar lid. Hij vertelt gedreven over ieders rollen binnen de vereniging. ,,De mensen binnen deze club zijn allemaal zo actief. Samen houden we de tent draaiende, dat is in die vijftig jaar niet veranderd.”

Hij zoekt in sporthal D’n Ekker naar een ruimte waar rustig gepraat kan worden. De sportende kinderen van het Commanderij College, dat aan de sporthal grenst, zorgen namelijk voor veel kabaal. ,,In alle jaren dat ik hier volleybal, heb ik die kinderen eigenlijk nog nooit gezien. We volleyballen natuurlijk altijd ’s avonds.”

Vriendschappen voor het leven

Hij omschrijft de vereniging als heel sociaal. ,,Er is uiteraard ruimte voor prestatie, maar plezier en contact staan voorop. De afgelopen jaren zijn er vriendschappen voor het leven ontstaan.”

Bedovo werd opgericht op 20 oktober 1972. ,,Een aantal enthousiastelingen hebben zich destijds bij de gemeente gemeld en dat werd een succes”, beschrijft Van Neerven. ,,Bedovo is niet meer weg te denken.”

Vijftig jaar lid

Hans van Waardenburg (61) is een van de weinigen die sinds het jaar van de oprichting van de vereniging al lid is. Hij speelt volleybal sinds zijn jonge jaren en heeft tijdens zijn lidmaatschap van vijftig jaar meerdere bestuursfuncties vervuld.

Als Van Waardenburg de vraag krijgt wat hij beschouwt als de ‘gouden’ periode van Bedovo, hoeft hij niet lang na te denken. Voor hem spelen de mooiste jaren zich af ergens midden jaren tachtig. De vereniging startte toen met een jaarlijks beachvolleybaltoernooi en dat viel in de smaak. Van Waardenburg: ,,Dat toernooi was toentertijd zo vernieuwend, zoiets kende de regio nog niet.” Het beachvolleybalevenement vindt tot op de dag van vandaag ieder jaar plaats.

Daarnaast vertelt Van Waardenburg dat de sportbeleving in die tijd actiever was. ,,We waren met een grotere groep en de inzet was anders. Ik heb het idee dat we met nóg meer passie naar de sport keken.”

Gehalveerde contributie

De vereniging bestaat donderdag officieel vijftig jaar, maar van de mijlpaal is een heel feestjaar gemaakt. Dat begon met speciaal ontworpen jubileumshirts voor alle leden. Van Neerven laat vol trots een foto van de shirts zien. Op de foto staan alle huidige leden, een stuk of 110. Van Neerven: ,,Het is prachtig om ze zo allemaal op één foto te hebben.”

Waar andere verenigingen de contributie verhogen, bedraagt de contributie voor Bedovo-leden dit jaar de helft van de prijs. ,,Normaal is de contributie al redelijk laag, maar nu dus helemaal”, meldt de voorzitter. Het ontbreken van het contributiegeld zorgt voor een gat in de begroting, maar dat wordt gedicht met de opbrengsten van het volleybaltoernooi. ,,We zien het als een cadeautje aan alle leden.”