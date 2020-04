‘Gouden’ juwelier Van Hooff in Deurne wil nog lang door

Martijn van Hooff is blij met het nieuwe uiterlijk van zijn winkel, maar hij heeft op de dag van de heropening ook een traantje gelaten, vertelt hij. ,,Het was mooi geweest als mijn vader dit had kunnen meemaken. In februari overleed hij aan een hartstilstand. De maanden daarvoor hebben we samen vergaderd over de verbouwing. Hij wist precies hoe het ging worden.”



Van Hooff omschrijft het nieuwe interieur als 'fris en licht'. ,,We hebben veel grijstinten gebruikt. Het donkere hout is eruit. Doordat de plafonds zijn uitgelicht, lijkt het nog ruimer. We zitten nu in een eigentijds jasje." De Deurnenaar ziet de toekomst - ondanks de huidige crisis - met vertrouwen tegemoet. ,,Door in te spelen op trends, zowel online als in de winkel, boor ik steeds een nieuwe markt aan. Ik heb zin om nog lang door te gaan."